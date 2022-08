Inter: Inzaghi, società sa che mi serve un difensore in più

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - "Le voci su Gosens? Di Gosens io non so nulla, sono più che altro preoccupato perché ho detto che ci manca un difensore centrale. Le partite saranno tante, il girone di Champions sarà impegnativo. Di difensore centrale ho solo De Vrij, ho riferito a chi dovevo riferire che sto aspettando un centrale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria con la Cremonese. "Ora abbiamo un ragazzo bravissimo come Fontanarosa che deve crescere ma l'anno scorso non faceva il titolare in Primavera, ho bisogno di mettere un giocatore in più- ha aggiunto il tecnico - Se ho parlato con Zhang? La società sa tutto, sa la questione. Sa che in questo momento abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa abbiamo cinque uomini e ne servono sei viste le tante partite". (ANSA).