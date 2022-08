Milan senza Origi e Rebic contro il Sassuolo

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Milan senza Rebic e Origi contro il Sassuolo. I due giocatori non saranno a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia di domani, Rebic ha problemi alla schiena e Origi ha una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%, precauzionalmente resta quindi a Milanello. (ANSA).