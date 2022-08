Calcio: Salernitana, visite mediche per Daniliuc

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - La Salernitana si appresta ad ufficializzare il quattordicesimo colpo in entrata. Flavius Daniliuc, difensore austriaco 21enne, questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Salerno e si appresta a diventare un nuovo calciatore granata. Arrivato nella tarda serata di domenica a Capodichino, questa mattina il calciatore si è sottoposto ai test in città. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del suo ingaggio. Il ds Morgan De Sanctis è riuscito a superare una concorrenza agguerrita (piaceva anche a Bologna ed Atalanta) ed ha raggiunto l'intesa con il Nizza per il trasferimento a titolo definitivo. L'operazione ha un costo che si aggira sui 5 milioni di euro. Il calciatore firmerà un quadriennale con i campani e dovrebbe essere disponibile già per la partita di giovedì a Bologna. (ANSA).