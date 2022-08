Calcio: Capello su Serie A, più equilibrio e belle partite

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - "Questa Serie A è un indice di maggiore equilibrio, ci sono partite molto belle: l'ultima partita tra Fiorentina e Napoli è stata molto bella, sembrava un campionato diverso". Parola di Fabio Capello a radio anch'io sport sul campionato di Serie A dopo solo tre giornate. "Mancano attaccanti italiani? Il talento non è possibile inventarlo, ci sono buoni centrocampisti, ma non abbiamo attaccanti, sarà un problema per Mancini. Dovrà inventarsi qualcosa come ha fatto Guardiola, ma aspettiamo Scamacca. Mi è sembrato un giocatore in crescita, se giocherà con continuità gli farà bene questa stagione al West Ham" Gli arbitri? "Devo fargli i complimenti - aggiunge Capello - rischiano e fanno giocare" (ANSA).