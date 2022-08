Ayroldi arbitra Sassuolo-Milan, Colombo per la Juve

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - E' Ayroldi l'arbitro designato per Sassuolo-Milan, partita della quarta giornata di Serie A, in programma domani. Lo fa sapere l'Aia. A San Siro per Inter-Cremonese, derby lombardo che si gioca anche questo domani, è stato scelto Fourneau, mentre Juventus-Spezia di mercoledì sarà diretta da Colombo. Roma-Monza, altro match di domani (alle 20.45) sarà arbitrato da Piccinini. (ANSA).