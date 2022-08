Roma: è ufficiale, Belotti ha firmato

Comincia ufficialmente l'avventura di Andrea Belotti con la maglia della Roma: l'attaccante oggi ha svolto a Trigoria la seconda parte delle visite mediche, per poi prendere parte all'allenamento delle 17, il primo con i nuovi compagni e con mister Josè Mourinho. L'ex capitano del Torino, arrivato in giallorosso a parametro zero, ha scelto il numero 11 e firmato un contratto fino al 2023, con opzione per altri due anni al verificarsi di alcune condizioni sportive.

"Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile - ha dichiarato Belotti ai microfoni del club - A questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia.

Adesso non vedo l'ora di sentire l'inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi".

Il ds giallorosso Tiago Pinto lo accoglie così: "Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato. La sua determinazione nello scegliere la Roma ha colpito tutti noi e oggi siamo davvero felici di poter iniziare questa nuova avventura".