Mercato: follie Chelsea per Leao, Belotti alla Roma

Follie inglesi, di nuovo, sul mercato. Che potrebbero riguardare anche squadra italiane, in un modo o nell'altro. Infatti il Manchester United avrebbe portato a 94 milioni l'offerta all'Ajax per ANTONY, e sembra quindi improbabile che possa spenderne altri 120 per OSIMHEN come vorrebbe De Laurentiis, per un affare che prescinderebbe dall'eventuale arrivo, per ora una suggestione, di CRISTIANO RONALDO alla corte di Spalletti.

Il Chelsea, invece, dopo aver pagato 66 milioni per Cucurella, che ha già esordito con i Blues, è pronto a darne altri 88 al Leicester per FOFANA, 21enne difensore francese da molti indicato come una certezza per il prossimo futuro. E' vero che i Blues stanno spendendo senza limiti ma davvero, se andasse in porto (come sembra) questo affare con le Foxes poi avrebbero altri 100 milioni per strappare RAFAEL LEAO al Milan? L'interrogativo rimane, perché la prova del portoghese ieri contro il Bologna ha riacceso l'interesse dei dirigenti londinesi, in realtà mai venuto meno. Maldini e Massara sperano di resistere a ogni offerta, anche quelle fuori dalla logica, e intanto pensano a un ultimo colpo per il centrocampo: l'ultimo nome uscito fuori è quello del brasiliano JOAO GOMES, 21enne del Flamengo. Ma il club carioca non cederà nessuno fino a quando non avrà disputato le due semifinali della Coppa Libertadores contro gli argentini del Velez: ma il ritorno è fissato per il 7 settembre al Maracanà, quindi quando il mercato in Europa sarà già chiuso.

Intanto l'affare di giornata è che BELOTTI ha firmato per la Roma. Però soltanto per un anno, con opzione per altri due anni al verificarsi di alcune condizioni sportive. Tutto ciò perché forse l'ex capitano del Toro vuole capire fino a che punto possono arrivare i programmi del club di Trigoria, che ha definito anche l'arrivo di CAMARA dall'Olympiacos. Il centrocampista originario della Guinea domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche, ed è l'ultima mossa della dirigenza dei giallorossi per provare a vincere qualcosa anche in questa stagione.

Stesso obiettivo, vincere, per la Juventus, che in questi giorni lavorerà soprattutto in uscita (per ARTHUR c'è un timido interessamento del Newcastle, mentre ZAKARIA potrebbe finire a Dortmund) ma cercherà di prendere PAREDES, nonostante Juve e Psg si trovino nello stesso girone di Champions e quindi i campioni di Francia rinforzerebbero un'avversaria diretta. Ma non sembra essere un problema. Intanto 'L'Equipe' scrive che la Juventus è fortemente interessata a GOUIRI, talento classe 2000 del Nizza, che per il suo giocatore chiede 30 milioni più bonus. Entro 48 ore l'Inter metterà a punto l'arrivo di ACERBI dalla Lazio, anche perché l'obiettivo nerazzurro AKANJI sembra essere sfumato, visto che lo svizzero andrà al Leicester per prendere il posto di Fofana. Su di lui, comunque, c'è anche ll'Eintracht Francoforte. Il Sassuolo, invece, si è fatto avanti con i francesi del Lorient per l'esterno offensivo LAURIENTE'. Infine il Benfica ha detto no alla Lazio per GRIMALDO: Sarri rimarrà senza il terzino sinistro.