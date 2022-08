Premier: 9-0 al Bournemouth, Liverpool eguaglia record gol

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Liverpool da record e messaggio chiaro al Napoli, prossimo avversario in Champions League: i Reds hanno battuto 9-0 il Bournemouth eguagliando il record di reti segnate in una partita di Premier League.

La formazione allenata da Jurgen Klopp ha travolto il Bournemouth nella quarta giornata segnando cinque gol nel primo tempo e quattro nella ripresa. Da evidenziare le due doppiette segnate da Firmino e Luis Diaz. In gol anche Elliott, Alexander-Arnold, Van Dijk e Carvalho (la sesta rete è arrivata da un autogol di Mepham).

Con i nove gol al Bournemouth il Liverpool ha eguagliato la vittoria per 9-0 del Manchester United contro l'Ipswich nel 1995. Lo United ha sconfitto il Southampton con lo stesso punteggio l'anno scorso, mentre anche il Leicester ha vinto 9-0 a Southampton nel 2019. (ANSA).