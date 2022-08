Germania: in testa con il Bayern c'è l'Union Berlino

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il Borussia Moenchengladbach si conferma 'bestia nera' del Bayern Monaco e strappa un pari, per 1-1, sul campo dei rivali. Decidono il match i gol di Thuram (al 43' pt) e Sané (all'38' st). I bavaresi (De Ligt parte ancora dalla panchina), frenati anche dalla giornata di grazia del portiere avversario Sommer, devono così condividere il primato in classifica con l'Union Berlino che ha umiliato lo Schalke vincendo 6-1 a Gelsenkirchen.

L'altra squadra della capitale, l'Hertha, perde in casa contro il Borussia Dortmund, a segno al 32' con il nuovo acquisto Modeste, ex Colonia. Nell'Hertha si rivedono in campo, da subentrati, Kevin Prince Boateng e l'ex viola Stevan Jovetic.

Vince il Lipsia, 2-0 al Wolfsburg, con una doppietta del solito Nkunku.

In classifica comandano Bayern e Union con 10 punti, seguiti da Friburgo, Hoffenheim e Borussia Dortmund a 9. (ANSA).