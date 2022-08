Serie A: Fiorentina-Napoli, Spalletti: 'Ndombele è pronto'

"Domani contro la Fiorentina ci aspetta una partita molto difficile con una squadra che ormai fa parte del condominio top di cui ho parlato lo scorso anno. Italiano ha mostrato di saper fare perfettamente il suo lavoro e l'anno scorso ci hanno messo in difficoltà nelle tre gare, di cui due vinte da loro". Lo afferma il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in vista del match di domani contro i viola. "E' una squadra - spiega - che ha un forte impatto fisico, che ti viene addosso, per noi diventa fondamentale muovere palla per creare spazi da usare. Il Napoli è in buona condizione come anche la Fiorentina che ha meritatamente fatto il risultato per entrare nella Conference. Domani mi aspetto miglioramenti rispetto all'anno scorso sull'impatto fisico. Mi aspetto di rivedere le cose buone già viste nelle nostre prime due partite". Sui nuovi arrivi, Spalletti parte da Ndombele: "Si è allenato un po' a parte - dice - ma ha mostrato di essere in condizione, i dati dell'amichevole dicono che è pronto ed è uno in cui è visibile la modernità di gioco, l'anticipazione del passaggio". Riguardo alla scelta tra Meret e Sirugu, dice: "Negli allenamenti si fanno le valutazioni, il portiere ormai nel calcio moderno è un ruolo come gli altri, che si può cambiare di partita in partita, non c'è per forza posto a disposizione. Se mi dicesse che gli servono cinque partite per entrare in forma, gli risponderei che ha cinque minuti in allenamento e se sbaglia non gioca. E' valutabile tutto, anche per il portiere"

Chiunque vorrebbe la maglia di Cristiano Ronaldo dove ha giocato. Se mi chiede se allenerei CR7, dico che nessun allenatore rinuncerebbe a portarsi questa esperienza da raccontare, ma come ha detto il procuratore non ci sono trattative. Ho parlato con De Laurentiis che mi ha detto che non ha ricevuto nessuna offerta vera, rimaniamo quindi realisti e prendiamo in considerazione le cose che possono accadere. Restano pochi giorni di mercato e la vedo dura che si possa fare, questo è il mio pensiero, al momento niente di concreto". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa l'ipotesi di trattativa con il Manchester United per Cr7 e 100 milioni in azzurro e Osimhen allo United. "Osimhen - ha commentato Spalletti - è un calciatore forte e per lui c'è sempre il mercato aperto. Su uno come lui, se si sveglia un arabo che vuole acquistare un campione... lui è uno che può essere scelto da grandi club perché è un grande giocatore. Il rischio di distrazione di mercato si corre sempre perché sono calciatori top. E comunque le voci non parlano di scambio tra due calciatori, ma due acquisti. Si parla di campioni, di chi come Cristiano Ronaldo ha vinto più Champions League, fatto più gol, che può stare in qualsiasi posizione in campo e risolve cose da solo, ma il problema non sussiste".

GONZALES E DUNCAN ASSENTI COL NAPOLI

Domani contro il Napoli la Fiorentina non avrà a disposizione Nico Gonzales e Alfred Duncan, entrambi alle prese con problemi fisici. Lo ha detto Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia. "Ci sono anche altri giocatori acciaccati, però siamo tutti molto soddisfatti per la qualificazione ottenuta in Conference League - ha dichiarato il tecnico viola - Ora dovremo essere bravi a recuperare le energie perché ci aspetta un grande avversario. Il Napoli è da anni una delle squadre più forti, dovremo scendere in campo con lo stesso spirito battagliero mostrato giovedì contro il Twente".