Calcio: Ghirelli a arbitri, "siete uomini e donne delle regole"

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Voi arbitri siete uomini e donne che fate rispettare le regole e avete ben chiara quale sia stata la partita che abbiamo giocato al Consiglio di Stato. La C è una palestra e anche per questo il cammino è spesso complicato. Ma anche per voi la Lega Pro è la "fabbrica dei sogni". Così il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli agli arbitri della Can C, guidata da Maurizio Ciampi per la seconda stagione consecutiva, al raduno che si è svolto per tre giorni - dal 25 al 27 agosto - al Centro Sportivo Acqua Acetosa Giulio Onesti di Roma. Era presente anche il Segretario Generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.

"Vi ringrazio sempre, già da oggi, per il vostro contributo di serietà, onestà e professionalità che date alla Lega Pro di cui siete parte viva e integrante, essendo cosciente di quante difficoltà dovete affrontare settimanalmente sui campi. Abbiamo aggiunto alla vostre grandi capacità professionali ed umane, nei playoff, l'utilizzo del Var. Oggi stiamo riflettendo su costi, formazione e applicabilità" conclude Ghirelli.

La squadra della Can C del Responsabile e designatore della Can C Maurizio Ciampi sarà composta da 92 arbitri e 176 assistenti.

Componenti della Commissione Can C sono: Nicola Ayroldi, Gianluca Cariolato, Fabio Comito, Oberdan Pantana e Pasquale Rodomonti. (ANSA).