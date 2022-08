Calcio: Fiorentina; Gonzales e Duncan assenti col Napoli

(ANSA) - FIRENZE, 27 AGO - Domani contro il Napoli la Fiorentina non avrà a disposizione Nico Gonzales e Alfred Duncan, entrambi alle prese con problemi fisici. Lo ha detto Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia. "Ci sono anche altri giocatori acciaccati, però siamo tutti molto soddisfatti per la qualificazione ottenuta in Conference League - ha dichiarato il tecnico viola - Ora dovremo essere bravi a recuperare le energie perché ci aspetta un grande avversario. Il Napoli è da anni una delle squadre più forti, dovremo scendere in campo con lo stesso spirito battagliero mostrato giovedì contro il Twente". (ANSA).