Allegri, Mourinho parla di fortuna? José è sempre lucido

"Come mai non avete chiuso il match? Il campionato è lungo. Abbiamo rischiato anche di capitolare. La squadra ha fatto una buona partita, bene tecnicamente. Bisogna migliorare, nella ripresa avevamo l'uomo in più sviluppando a destra per andare a sinistra ma non lo abbiamo sfruttato. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. La Roma è una grande squadra e Josè è bravo a tenere la partita". Dai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri analizza il pareggio con la Roma, e risponde anche a chi gli fa notare che sul gol di Abraham lui, Allegri, sembrava rassegnato. "Non ero preparato e speravo non succedesse - spiega l'allenatore delkla Juventus -.

L'unico angolo sul secondo palo sono stati bravi loro. Rimane però la prestazione ma mercoledì avremo lo Spezia e dobbiamo vincere".

Mourinho ha parlato di fortuna per la Roma, cosa gli ha risposto? "Josè è sempre simpatico e lucido a vedere le partite - replica -. Quando giochi un primo tempo del genere e non chiudi capita di capitolare nella ripresa, e così è successo".