Calcio: Dybala Juve? emozionato, ma darò tutto per la Roma

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - "Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, spero che questo sará vero più che mai domani". Comincia così il post Instagram di Paulo Dybala, con una doppia foto che lo ritrae in maglia Roma e Juve. "Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici, giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni! - dice alla vigilia di Juve-Roma - Stavolta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felici i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno". (ANSA).