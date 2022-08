Conference, Italiano: "Missione compiuta, brava la squadra"

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - "Missione compiuta, con un po' di sofferenza e di follia, contro una delle squadre più forti del sorteggio. L'anno scorso abbiamo battagliato per essere qui, oggi abbiamo battagliato, regaliamo ai tifosi una qualificazione ai gironi che tutti aspettavano". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo italiano, al termine della partita pareggiata contro il Twente in Olanda per 0-0 che permette ai viola di accedere alla fase a gironi della Conference League.

"Abbiamo sofferto e abbiamo proposto, sbagliando tanti gol, penso che la qualificazione sia meritata - ha sottolineato Italiano -. Non aver subìto gol e aver fatto questa partita in una bolgia è un grande merito dei ragazzi. Il gol sbagliato da Jovic nel finale? Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Ci sarebbe da dirgli qualcosina anche a Igor. Il calcio insegna tanto, lo vedi dalle palle-gol che abbiamo sprecato. Dobbiamo riuscire a concretizzare quel che creiamo. Grande merito alla squadra".

Felicissimo del passaggio del turno il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. "Sono davvero felicissimo, martedì avevo incitato i ragazzi a metterci il cuore fino alla fine e loro hanno seguito a pieno il mio invito. La squadra è stata fantastica, ha conquistato la qualificazione in un ambiente ostile, in un clima difficilissimo e tesissimo ed ha dato tutto sul campo - ha sottolineato Commisso -. Dopo solo tre partite con due vittorie e un pareggio erano già iniziate ad arrivare delle critiche inspiegabili, ma ora siamo in Europa e lo siamo meritatamente. Ho già chiamato l'allenatore per complimentarmi con lui e voglio estendere i miei ringraziamenti a tutti i ragazzi, ai componenti dello staff e a tutti i tifosi che ci hanno seguito fino in Olanda. Grazie a tutti!!! L'Europa ci aspetta!". (ANSA).