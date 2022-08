La Champions League riparte oggi con il sorteggio di Istanbul, scelta in quanto sarà anche la città che, allo stadio Ataturk, ospiterà la finale. Il meccanismo è sempre il solito con le partecipanti divise in quattro fasce, cambiano invece i tempi perché, a causa dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre), le partite dei vari gruppo si esauriranno in sole otto settimane, dal 6/7 settembre all'1/2 novembre.