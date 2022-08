Napoli: Navas torna felice in campo e sul mercato

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - "Felice di tornare!". Così Keylor Navas ha celebrato oggi su Instagram il suo ritorno in campo per l'allenamento del Paris Saint Germain dopo gli esiti positivi delle analisi in seguito all'infortunio alla schiena. Il portiere costaricano resta al primo posto nell'agenda dell'ultimo colpo di mercato che il Napoli può portare a termine. Navas esprime oggi la gioia per la possibilità di tornare a giocare ma, senza dirlo, forse anche la voglia di tornare protagonista sul mercato, visto che al Psg per esplicita scelta dell'allenatore Christophe Galtier sarebbe la riserva di Donnarumma. E infatti il club azzurro sta intensificando la trattativa che potrebbe arrivare a un traguardo positivo per la squadra di Spalletti, con voci che danno anche una possibile visita medica azzurra già nei prossimi giorni. Il Napoli continua però anche il canale con il Chelsea per puntare al portiere Kepa. (ANSA).