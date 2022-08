Conference: Italiano; Domani è una finale, ci giochiamo futuro

(ANSA) - FIRENZE, 24 AGO - ''Normale che ci sia pressione perché domani ci giochiamo tanto, questa è una partita che è come una finale e può proiettarci in una competizione di prestigio, quindi è importantissima per il futuro di tutti noi''. Così Vincenzo Italiano presentando il playoff di ritorno in programma domani alle 19 a Enschede, in Olanda, contro il Twente battuto all'andata per 2-1.''Abbiamo al momento solo l'1% in più dei nostri avversari di superare il turno ed è legato al gol di vantaggio - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina intervenendo dallo stadio De Grolsch Veste - Sappiamo che troveremo un ambiente caldo, serviranno massima attenzione e qualità''. Confermato il rientro di Igor dopo lo stop per infortunio muscolare. (ANSA).