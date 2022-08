Calcio: Genoa, con un'operazione lampo preso Strootman

Colpo del Genoa, che è pronto ad accogliere di nuovo Kevin Strootman, disposto a scendere in serie B per tornare a giocare con la maglia rossoblù nel campionato italiano. Con una operazione lampo che ha sorpreso sia i tifosi sia gli osservatori, la dirigenza rossoblù si è accordata con il Marsiglia, proprietario del cartellino e con il centrocampista olandese che aveva già vestito la maglia del Grifone nella seconda metà del campionato 2020/2021.

Strootman ha accettato di scendere in serie B e arriva in rossoblù in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni, tra cui la promozione in serie A. Il suo pesante ingaggio sarà pagato per una buona parte dal Marsiglia.

L'ex centrocampista della Roma nell'ultimo campionato aveva giocato a Cagliari ma con alterne fortune mentre la sua esperienza con la maglia del Genoa era stata molto positiva con la squadra che in quella stagione si era salvata con tranquillità in serie A.

Ma la giornata rossoblù, che aveva già segnato l'arrivo di Aramu, ha visto anche lo sbarco dell'attaccante Puscas, in prestito dal Reading, che domani sosterrà le visite mediche.