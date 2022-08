Fiorentina, accordo raggiunto col Verona per Barak

(ANSA) - FIRENZE, 23 AGO - La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con il Verona per l'acquisto del centrocampista Antonin Barak, 27 anni. Il giocatore ceco arriverà in prestito oneroso per due milioni con diritto di riscatto a 10 che diventerà obbligo a determinazioni condizioni. Si tratta del quinto acquisto per il club viola dopo quelli di Mandragora, Gollini, Jovic e Dodò. (ANSA).