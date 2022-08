Emerson Palmieri, visite mediche e firma col West Ham

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Emerson Palmieri è pronto a legarsi al West Ham United. Secondo Sky Sports, il terzino sinistro italo-brasiliano, in queste ore, viene sottoposto alle visite mediche di rito prima della firma del contratto. Il trasferimento dal Chelsea, squadra di Londra come il West Ham, avviene a titolo definitivo per 18 milioni di euro. (ANSA).