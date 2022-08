Cavani è a un passo dal Valencia di Gattuso

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Il Valencia è a un passo dall'ingaggio di Edinson Cavani, il cui rapporto con il Manchester United è cessato il 30 giugno scorso. L'attaccante uruguayano, classe 1987, ex Palermo, Napoli e Paris Saint-Germain, come riporta RMC Sport, ha trovato l'accordo con il club spagnolo e a breve dovrebbe firmare il contratto per mettersi alle dipendenze di Rino Gattuso. Nelle prime due partite della Liga, il Valencia ha ottenuto una vittoria (sul Girone in casa) e una sconfitta (a Bilbao, contro l'Athletic).

