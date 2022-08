Roma: infortunio alla spalla per Zaniolo, esce in barella

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo in barella al 44' del primo tempo della gara contro la Cremonese per un infortunio alla spalla sinistra dopo un contrasto di gioco con Lochoshvili. Per il calciatore seguiranno accertamenti, al suo posto è entrato El Shaarawy.

