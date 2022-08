Mondiali: Australia, torna Hiddink ma solo per un match

(ANSA) - SYDNEY, 22 AGO - Guus Hiddink, 75 anni, già alla guida dell'Australia nel Mondiale del 2006, dove fu fermato negli ottavi dall'Italia, tornerà sulla panchina dei 'Socceroos' per una partita di preparazione alla Coppa del Mondo 2022, contro la Nuova Zelanda, dove affiancherà l'allenatore Graham Arnold. L'esperto tecnico olandese, ritiratosi nel 2021, è stato invitato in Australia a fare da assistente ad Arnold durante l'ultima partita casalinga prima dei Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre), contro i neozelandesi, il 22 settembre a Brisbane.

Hiddink sostituirà Rene Meulensteen, il consueto braccio destro di Arnold, che sarà in Europa per visionare due delle avversarie australiane del Gruppo D ai Mondiali, Francia e Danimarca. (ANSA).