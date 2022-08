Roma: frattura alla tibia destra per Wijnaldum

"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra". Lo fa sapere la Roma con una nota sui propri social aggiungendo come "il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni".

Da Zaniolo a Pellegrini, passando per Belotti e per gli obiettivi di stagione: Josè Mourinho, il giorno prima della sfida con la Cremonese, traccia la strada da seguire e siccome "lo scorso anno abbiamo perso troppi punti in casa in gare che dovevamo vincere" ha deciso di tenere la squadra in ritiro a Trigoria alla vigilia dell'esordio stagionale all'Olimpico. Quello che non aveva preventivato di certo era la frattura della tibia destra che Wijnaldum rimedia nella rifinitura pomeridiana e che costringe l'olandese a fare altri accertamenti per definire meglio i tempi di recupero. Una notizia che ha scosso il gruppo che proverà a bissare il successo di 8 giorni fa a Salerno anche per Gini e per non deludere l'ennesimo Olimpico sold out. "E' qualcosa di incredibile - dice lo Special One commentando il tutto esaurito - Fa bene a noi e al calcio italiano, ma può essere anche uno stimolo per i nostri avversari". Non lesina infatti complimenti alla Cremonese, ma gli alibi per la Roma sono finiti perché la rosa, esclusi Darboe e Wijnaldum, è tutta a disposizione con Mourinho che recupera Zalewski ed El Shaarawy. Per il portoghese è dunque il tempo delle scelte e i dubbi di formazione sono tutti a centrocampo. Lo Special One, però, potrebbe ancora puntare sui 'Fab Four' tutti insieme dal primo minuto e ad Abraham, Dybala, Zaniolo e Pellegrini, confermare Cristante in cabina di regia o aggiungere il quinto tenore Matic. L'ago della bilancia della formazione, infatti, è il capitano giallorosso.