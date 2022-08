Milan: Pioli, siamo forti con la panchina lunga

(ANSA) - BERGAMO, 21 AGO - "Abbiamo dimostrato di essere forti, tra la gestione, il dominio della partita e il numero maggiore di occasioni e conclusioni. Siamo maturi e solidi tanto da aver ripreso la partita e aver provato a vincerla fino alla fine". Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta così il pari in casa dell'Atalanta. "Nel primo gli avversari hanno fatto sentire la loro prima pressione - spiega -, ma nel secondo si sono abbassati di più e avremmo dovuto palleggiare anziché farci prendere dalla frenesia. E' mancata la scelta giusta dell'ultimo passaggio. Nel primo tempo gli inserimenti erano perfetti, qualche palla non era precisa. Messias nel primo tempo, Tonali all'inizio del secondo e poi Kalulu di testa da palla inattiva sono tre occasioni che dobbiamo fare in modo di trasformare".

Sui cambi in corsa: "Per fortuna c'è la panchina lunga che può cambiare le partite; ogni nostro giocatore deve essere contento di avere gente forte in squadra. Noi siamo noi, nel Milan nell'esiste l'io - continua Pioli -. De Ketelaere sta crescendo, sta pareggiando il ritmo dei compagni. Ci vuole conoscenza reciproca coi compagni, è intelligente e ha buoni movimenti: non dobbiamo avere fretta".

Sull'autore dell'1-1: "Bennacer sta facendo allenamenti e prestazioni di grandissimo livello, abbina qualità e precisioni.

Lui e Tonali in mezzo hanno fatto un gran lavoro, gol a parte".

Infine Pioli annuncia il turnover: "Col Bologna cominceremo un periodo di sei-sette partite ogni tre giorni. Avendo bisogno di essere performanti ovviamente possiamo e dobbiamo cambiare la squadra di partenza. Il livello mentale e fisico deve rimanere alto". (ANSA).