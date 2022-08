Juve: Allegri, 'infortuni? Non mi preoccupano'

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - "Non sono allarmato per gli infortuni, fanno parte della stagione": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa il punto sull'infermeria.

"Pogba è un problema di menisco e non posso farci niente, idem McKennie al quale è uscita una spalla - aggiunge l'allenatore - mentre Di Maria ha avuto un problema all'adduttore e vedremo quando recupererà: quando alla Juve accade un infortunio muscolare, è come il gioco delle carte che quando ne casca una cade tutto il castello. Ma ho avuto pensieri sereni, è importante vincere perché si lavora con serenità". (ANSA).