Francia: Psg senza limiti, ne fa 7 al Lilla

(ANSA) - LILLA, 21 AGO - E' un Paris St. Germain travolgente quello che è andato a vincere per 7-1 sul campo del Lilla dell'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Dopo appena 8 secondi i parigini erano già in vantaggio, con un gol di Mbappé, che con questa prodezza ha stabilito il record di rete più 'rapida' in Ligue 1. Poi, nel primo tempo, il Psg ne ha fatti altri tre con Messi, Hakimi e Neymar. Nella ripresa, dopo lo 0-5 ancora di Neymar, cè stata la rete dei padroni di casa con Bamba prima che Mbappé lasciasse ancora il segno con altre due segnature, per l'1-7 finale. Il Psg è ora l'unica squadra della massima serie francese ad essere a punteggio pieno, con 9 punti in 3 patite e ben 16 gol segnati.

Il tecnico Galtier ha schierato il Paris ancora con il 3-4-3 con Donnarumma in porta, Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe a comporre il trio difensivo, Hakimi, Verrati, Vitinha (nel finale sostituito da Paredes) e Mendes a centrocampo, Mbappé, Messi e Neymar in avanti. (ANSA).