Calcio: Msc Crociere è warm up back jersey sponsor Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La Sampdoria e Msc Crociere insieme per la stagione 2022/23. Il terzo brand crocieristico al mondo sarà warm up back jersey sponsor del club calcistico e comparirà sul retro delle maglie che i blucerchiati indosseranno nel riscaldamento pre-partita in occasione di tutte le gare di Serie A e Coppa Italia.

"Siamo felici di dare il benvenuto a MSC Crociere tra i nostri partner - ha dichiarato il presidente Marco Lanna - C'è un rapporto speciale tra la Sampdoria, il mare, la blue economy e la città di Genova, legami che ci uniscono e che ci auguriamo possano dare vita a interessanti progetti comuni".

"Siamo particolarmente lieti di questa partnership con la Sampdoria - ha commentato Leonardo Massa, Managing Director MSC Crociere - una squadra di grande prestigio e fortemente radicata in una città come Genova, che per la nostra Compagnia rappresenta non solo un "luogo del cuore", ma anche un importantissimo porto crocieristico". (ANSA).