Calcio: Allegri, 'Chiesa? Spero rientri prima del Mondiale'

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - "Non posso fare affidamento su Chiesa, sono una persona pragmatica e realista: non possiamo sognare, spero torni prima della sosta per il Mondiale": così Allegri sul recupero dell'attaccante, fermo dallo scorso gennaio per un brutto infortunio al ginocchio. E su Bonucci: "Era già affaticato lunedì scorso e avevo deciso che non avrebbe giocato domani, ma è a disposizione e verrà con noi - spiega il tecnico della Juventus - e sceglierò tra Gatti e Rugani: sono contento di entrambi, tirerò la monetina e vedrò chi far giocare (ride, ndr)". Anche Rabiot partirà dal primo minuto: "Sarà titolare, l'ho sempre considerato un giocatore della Juve e sarà un nuovo acquisto insieme a Kean dopo la squalifica alla prima giornata" conclude l'allenatore sulle scelte anti-Sampdoria. (ANSA).