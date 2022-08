Brutto tonfo Chelsea a Leeds, perde anche il West Ham

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Brutto tonfo del Chelsea, che perde 3-0 sul campo di uno scatenato Leeds in una partita della terza giornata di Premier League. Gara da dimenticare per Kalidou Koulibaly, che si fa ammonire quasi subito e nel finale viene espulso. A segno per i padroni di casa Aaronson e Rodrigo nel primo tempo e Harrison nel secondo. Ora il Chelsea ha soli 4 punti in 3 partite, mentre il Leeds è a quota 7, e provvisoriamente al secondo posto.

Perde anche il West Ham di Scamacca (entrato dopo un'ora di gioco) , che si fa battere 2-0 in casa dal Brighton. Gli Hammers rimangono così in fondo alla classifica, a zero punti. (ANSA).