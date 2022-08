Verona, dalla Colombia arriva il difensore Cabal

(ANSA) - VERONA, 20 AGO - Arriva dalla Colombia il primo rinforzo in difesa per l'Hellas Verona, che ha annunciato oggi l'acquisto a titolo definitivo dall'Atletico Nacional Medellin di Juan David Cabal, che si è legato al club gialloblù sino al 30 giugno 2027.

Nato l'8 gennaio 2001 a Cali, Cabal inizia la sua carriera calcistica tra le fila del Fútbol Paz per poi trasferirsi nelle giovanili dell'Atlético Nacional. A luglio 2019, a 18 anni, il difensore esordisce con la prima squadra dell'Atletico, con cui colleziona nel corso delle ultime due stagioni 49 presenze - un gol e due assist - e vince lo scorso anno la Liga Dimayor, il massimo campionato colombiano. (ANSA).