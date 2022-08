Tottenham vince ed è leader provvisorio in Premier

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - C'è il Tottenham di Antonio Conte (solo multato per la lite con Thomas Tuchel), almeno per ora, in vetta alla Premier League. Gli Spurs hanno infatti battuto il Wolverhampton per 1-0 nella prima partita di oggi per la 3/a giornata del campionato. A segno Harry Kane, con un colpo di testa, al 19' della ripresa. Ora il Tottenham è primo con 7 punti in 3 prtite, in attesa che scendano in campo Manchester City e Arsenal che di punti ne hanno fatti 6 in due partite.

