Salernitana, Nicola: "Buon punto, la squadra è in costruzione"

(ANSA) - UDINE, 20 AGO - "L'Udinese ha un gioco consolidato e calciatori di livello. Noi siamo contenti per la prestazione offerta, migliorando rispetto alla Roma nella gestione del pallone. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, mentre nel secondo tempo abbiamo sfruttato poco le fasce. Il pareggio è giusto e il punto che portiamo a casa è buono". E' il parere dell'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, espresso in conferenza stampa, sul pareggio (0-0) della propria formazione nella trasferta di Udine.

"Quando una squadra in costruzione riesce comunque a fare punti in un campo ostico come questo, vuole dire che la strada è giusta: l'obiettivo è la salvezza, ma proponendo gioco". (ANSA).