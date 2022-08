Premier League: 3-0 al Bournemouth, Arsenal nuova capolista

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Sorpasso nel giro di qualche ora in vetta alla classifica della Premier League, con l'Arsenal che mette la freccia e scavalca il Tottenham di Antonio Conte, sfruttando il proprio percorso netto. I ' Gunners' di Mikel Arteta, nel posticipo delle 18,30, hanno polverizzato le ambizioni del Bournemouth che si è visto sconfiggere in casa per 3-0. L'Arsenal è andato avanti al 5' pt con Odergaard, che all'11' pt ha concesso il bis. Nella ripresa, dopo 9', è arrivato il 3-0 di Saliba. Arsenal 9 punti in 3 partite e Tottenham 7. La squadra di Arteta domani potrà essere raggiunta solo dal Manchester City, attualmente a 6 punti, ma con una partita in meno: i 'citizens' giocheranno a Newcastle, con inizio alle 17,30. (ANSA).