Dopo Casemiro, il Manchester United vuole Antony

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il Manchester United, vista la mala parata in campionato, si è scatenato sul mercato e, dopo il colpo Casemiro, che oggi farà le visite mediche e lascia il Real Madrid dopo sette anni in cui ha vinto 18 trofei, ora vuole l'altro brasiliano Antony, attaccante esterno e stella dell'Ajax. E' una richiesta esplicita fatta dal tecnico Ten Hag, che con il ragazzo ha già lavorato quando allenava i biancorossi di Amsterdam, e ora, secondo quanto scrive il 'Mirror', lo United è pronto a lanciare l'assalto decisivo. Intanto Antony, per spingere il club a cederlo, ha saltato l'ultimo allenamento con l'Ajax.

Lo United a giugno aveva già cercato Antony, e si era parlato di una proposta da 80 milioni di euro respinta dalla società di Amsterdam. In caso che questa volta la cessione vada in porto, l'Ajax andrebbe su Ziyech del Chelsea, per il quale quello alla Johan Cruijff Arena sarebbe un ritorno a casa. (ANSA).