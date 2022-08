Dionisi si coccola Berardi: "Per noi è la ciliegina"

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 20 AGO - Soddisfatto Alessio Dionisi per la prima vittoria della stagione, arrivata contro il Lecce.

"Abbiamo giocato bene nel primo tempo - ha detto l'allenatore del Sassuolo -, un po' meno nel secondo. Non era scontato vincere, abbiamo cambiato diversi titolari rispetto allo scorso campionato. Il gol di Berardi? Ha segnato un un eurogol, ancora più difficile vedendolo in tv. Ce lo godiamo, ce lo teniamo stretto, ha appena rinnovato e questa è la bella ciliegina".

(ANSA).