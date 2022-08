Serie A; A Bergamo il primo esame per il Milan

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Seconda giornata di campionato, primo big match della stagione. Domenica sera, a Bergamo, il Milan testa la sua condizione sul campo di un'Atalanta che ha iniziato bene vincendo contro la Sampdoria. I campioni d'Italia, invece, arrivano dal 4-2 contro l'Udinese e, sulla lavagna Snai, possono contare sul favore del pronostico anche se le quote sono a distanza ravvicinata: il «2» è il segno più probabile a 2,50, con il successo dei nerazzurri di Gasperini a 2,75 e il pareggio più in alto a 3,45. Si prevede una partita spettacolare, con Goal e Over nettamente avanti a 1,53 e 1,67 rispetto a No Goal e Under, che sono rispettivamente a 2,35 e 2,10. Il Milan conoscerà già il risultato dell'Inter, che inaugura la sua stagione a San Siro ospitando sabato alle 20.45 lo Spezia in un'altra partita tra due squadre vittoriose all'esordio: in questo caso, però, non sembra esserci storia, con i nerazzurri che hanno la quota più bassa dell'intera seconda giornata (1,18) e i liguri quella più alta (14). A chiudere il lungo weekend di Serie A, lunedì sera, sarà la Juventus di Allegri di scena sul campo della Sampdoria, alla seconda partita consecutiva in casa dopo lo 0-2 con l'Atalanta.

Anche in questo caso, blucerchiati in ritardo nelle quote con l'«1» a 5,75 e il più probabile secondo successo di fila juventino a 1,60. In una prima giornata senza pareggi, ha iniziato col botto anche il Napoli di Spalletti, scatenato in questi ultimi giorni di mercato: la prima al Maradona è contro il Monza dell'ex Petagna che però non sembra avere scampo visto che il successo biancorosso è a 8 contro l'1,35 legato alla vittoria del Napoli. Ad aprire invece la seconda giornata sarà la Lazio, in casa di un Torino contro cui recentemente ha sempre sofferto: nell'ambiente biancoceleste, però, c'è grande entusiasmo, che porta i biancocelesti a sperare nella seconda vittoria filata dopo quella col Bologna. Le quote sono dalla parte della squadra di Sarri (2,35), con i granata a 2,95.

All'Olimpico di Roma, infine, lunedì previsto il pienone per i giallorossi contro la neopromossa Cremonese. Tutto in discesa per Mourinho? Sembrerebbe di sì con il segno «1» a 1,23 mentre il blitz dei grigiorossi è a 13. (ANSA).