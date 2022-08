Calcio: Napoli, De Laurentiis ufficializza Ndombele

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - "Benvenuto Tanguy": così Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato oggi la firma di Tanguy Ndombele, nuovo centrocampista del Napoli, arrivato da Tottenham.

Il francese, 25 anni, arriva in azzurro in prestito per un milione con un possibile riscatto definitivo a giugno prossimo per 30 milioni. (ANSA).