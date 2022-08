Calcio: Cremonese; Buonaiuto, pronti a giocarcela a Roma

(ANSA) - CREMONA, 18 AGO - 'E' stato bellissimo fare l'esordio in serie A a 29 anni con la Fiorentina, sarebbe stato ancora più bello fare gol ma quella palla su corner pare non abbia superato la linea. Ci ha pensato Bianchetti comunque...'.

Cristian Buonaiuto dopo tanta gavetta è arrivato alla massima serie con la Cremonese e ancora non nasconde la sua emozione per il debutto, pur se terminato con una sconfitta nell'overtime.

Dopo il ko con la Viola ora però ci sarà un'altra trasferta contro la Roma lunedì.

"Sappiamo che l'Olimpico sarà pieno, ma il pubblico alla fine quando sei in campo non conta - dice -. Non abbiamo paura, affronteremo la gara con rispetto ma cercando di continuare con la nostra filosofia. Mister Alvini ha coraggio e ci piace cercare di ribattere colpo su colpo. Loro hanno tanti campioni e difenderci per 90' non sarebbe produttivo. Ci proveremo, come abbiamo fatto a Firenze, sperando questa volta di essere più fortunati". (ANSA).