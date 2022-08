Maresca arbitrerà Atalanta-Milan, Sampdoria-Juventus ad Abisso

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il big-match della 2/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, fra Atalanta e Milan, in programma domenica alle ore 20,45, verrà arbitrato da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Lo rende noto l'Associazione arbitri. Inter-Spezia di sabato alle ore 20,45 è stata affidata a Ghersini di Genova, mentre per Napoli-Monza di domenica alle ore 18,30 è stato designato Fourneau di Roma 1.

Luca Massimi di Termoli fischierà in Roma-Cremonese, in programma lunedì 22 agosto alle ore 18,30, e Rosario Abisso di Palermo in Sampdoria-Juventus, sempre lunedì, ma alle ore 20,45.

(ANSA).