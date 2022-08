Conference League, Playoff: la Fiorentina all'esame Twente

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - La Fiorentina proverà a diventare la settima squadra italiana qualificata per la fase a gironi delle coppe europee. Al Franchi, domnani sera alle ore 21 i viola affrontano il Twente nell'andata del Playoff per l'accesso alla Conference League, coppa detenuta dalla Ro,. La squadra di Vincenzo Italiano, nelle quote Snai relative ai primi 90' (il ritorno è in programma giovedì 25), parte nettamente in vantaggio: l'1 si gioca a 1,45, con il pari a 4,25 e il colpo degli olandesi a 5,75. La stagione della Fiorentina è iniziata con il 3-2 di domenica scorsa alla Cremonese: un altro Over vale 1,65, con l'Under che si piazza a 2,10. Più probabile il 'Goal' a 1,73, rispetto al 'No Goal' a 1,95. Ci sono tanti viola anche nelle prime posizioni della lavagna per i marcatori: il più gettonato è Luka Jovic (2,50), già a segno al debutto in campionato, seguito da Cabral a 2,75, Nico Gonzalez e Kokorin a 3,00. A 3,50 ci sono, invece, Kouamé e Van Wolfsvinkel. Il serbo ex Real Madrid è in pole position anche per essere il primo marcatore della partita: a 5,50. Anche in questa lavagna, subito dietro c'è Arthur Cabral a 6,00, con il podio completato da Gonzalez e Kokorin a 6,50. (ANSA).