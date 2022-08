Allegri: 'Anche Juve fra 5-6 per lo scudetto'

"Abbiamo lavorato bene, ma è normale non essere in condizioni ottimali: ci sono quattro, cinque o sei squadre molto attrezzate per lo scudetto come il Milan, l'Inter, la Roma, e noi siamo tra quelle": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, lancia la corsa al titolo alla vigilia dell'esordio in campionato dei suoi ragazzi. "La bella sconfitta contro l'Atletico Madrid - aggiunge l'allenatore - ci ha fatto bene, ho sentito troppi trionfalismi e noi siamo una squadra con il dovere di provare a vincere: contro il Sassuolo servirà una bella partita, anche perché l'anno scorso abbiamo perso contro di loro in casa. La prima partita incuriosisce sempre, contano i tre punti".



"Rispetto agli altri anni cambia molto: nelle scorse stagioni bisognava essere a marzo tra le prime quattro, ora dovremo esserlo a metà novembre": così Allegri spiega le strategie in vista del nuovo campionato. "Finirà praticamente un primo campionato, avremo due obiettivi in questo lasso di tempo - dice il tecnico in conferenza stampa - e sono essere tra le prime quattro in classifica e aver passato il turno di Champions League: avremo 15 gare di campionato e sei di coppa, giocheremo praticamente ogni tre giorni ma è anche bello così".