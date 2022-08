Serie A: Milan-Udinese 0-0, Diretta

Parte sabato la prima giornata di campionato della Serie A.

In campo alle 18,30 Milan-Udinese 0-0

e Sampdoria-Atalanta 0-0



Probabili formazioni di Milan-Udinese.



Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 4 Bennacer, 33 Krunic; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 12 Rebic. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo-Touré, 24 Kjaer, 25 Florenzi, 46 Gabbia, 7 Adli, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 9 Giroud, 22 Lazetic, 27 Origi). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Tonali, Ibrahimovic.



Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 18 Perez, 3 Masina; 93 Soppy, 37 Pereyra, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 4 Lovric, 9 Beto, 17 Nuytinck, 18 Perez, 21 Palumbo, 24 Samardzic, 28 Benkovic, 29 Bijol, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Arslan, Buta, Jajalo.



Arbitro: Marinelli di Tivoli.



Probabili formazioni di Sampdoria-Atalanta.



Sampdoria (4-1-4-1): 1 Audero, 24 Bereszynski, 15 Colley, 25 Ferrari , 3 Augello; 14 Vieira; 37 Leris, 8 Rincon, 11 Sabiri, 5 Verre; 10 Caputo. ( 22 Contini, 30 Ravaglia, 12 Depaoli, 21 Murillo, 29 Murru, 31 Malagrida, 7 Djuricic, 4 Villar, 28 Yepes, 9 De Luca, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini). All.: Giampaolo. Squalificati: Leverbe. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Trimboli, Conti.



Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 5 Okoli, 15 De Roon; 33 Hateboer, 42 Scalvini, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 91 Zapata, 9 Muriel. (31 Rossi, 57 Sportiello, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 18 Malinovskyi, 10 Boga, - Lookman). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Carnesecchi, Demiral, Ederson, Palomino (sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping), Zappacosta.



Arbitro: Sozza di Seregno.

"Non ci siamo mai preoccupati di quello che si diceva di noi fuori da Milanello. Vogliamo essere competitivi, avremo tante competizioni per cercare di vincere: dovremo dimostrarlo a partire da domani. Sono contentissimo della squadra, dei giocatori arrivati e del club: se ci sarà l'occasione i dirigenti si faranno trovare pronti". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Udinese.

"La dirigenza è sempre presente, Paolo, Ricky e Ivan sono sempre qui e ci fanno sentire protetti. Ho sentito sia Cardinale sia Elliott che hanno augurato un grande in bocca al lupo alla squadra - ha aggiunto -. L'Udinese è una squadra difficile, organizzata, fisica. È l'unica squadra che l'anno scorso, insieme alla Juventus, non siamo riusciti a battere: per questo ci siamo preparati bene".

"Sarà una stagione particolare, unica in questo sviluppo e contesto. E sarà un campionato equilibrato, sarà difficile superare il punteggio dell'anno scorso. Sono cresciute tanto le squadre di metà classifica, ci sono tante squadre che vogliono vincere: sarà una bella lotta", ha aggiunto Pioli. "Oggi ho fatto vedere alla squadra tutto il calendario da oggi al 13 novembre: 23-24 partite. Ci vorrà uno sforzo incredibile - ha proseguito -. Sarà una stagione anomala, il Mondiale in quel periodo lì crea difficoltà. Sono curioso di affrontare questo campionato, credo che per i giocatori che non andranno al mondiale potrebbe essere anche una buona situazione. Per chi andrà in Qatar e competerà per vincerlo sarà una stagione più complicata da gestire, e bisognerà capire come farli recuperare".

"Il Milan, non lo scopro io, è una squadra rodata e fatta da grandi calciatori. Gioca a memoria, si trovano a meraviglia ma noi abbiamo l'obbligo di non andare lì a guardare loro giocare. L'Udinese ha dimostrato di saper fare grandi prestazioni contro le big. Massimo rispetto, ci saranno 70 mila persone ma sono tutti fattori per essere carichi e andare a giocare con coraggio. Abbiamo qualità e dobbiamo dimostrarla quando avremo la palla per fargli male. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti". Sono le parole di Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia della trasferta di San Siro, in cui esordirà su una panchina di Serie A.

"Mi accompagnano tante e bellissime sensazioni. Ripenso al mio film personale iniziato nel 2011 a Siracusa e arrivare ora ad essere l'allenatore dell'Udinese mi dà grande soddisfazione. Il percorso mi è servito molto per crescere e oggi sono pronto per il debutto, per giunta a San Siro e sarà molto stimolante contro i campioni d'Italia". Dopo la gara zoppicante con la Feralpi Salò in Coppa Italia, il tecnico si è concentrato sulla difesa: "Un reparto che ha giocatori forti ma che necessitano di un po' di tempo in più, soprattutto per i calciatori che arrivano da altri campionati, per registrare i sincronismi tattici. Ho visto, però, una grande predisposizione al lavoro e voglia di migliorarsi, ed è molto importante". "Quanto ai giocatori che erano in dubbio - ha spiegato Sottil -, Becao è recuperato ed è al 100% e anche Walace è arruolato, mentre Beto sarà a disposizione anche se, chiaramente, non avrà i 90 minuti, ma siamo sulla buona strada. L'importante è che lui abbia sensazioni molto positive nelle gambe e ha risposto bene. Nel giro di due o tre settimane potrà essere a posto del tutto". Out saranno Jajalo, Arslan e Buta. Il mister friulano ha parlato anche di Pioli: "Con Stefano siamo amici. Ho giocato con lui, è sempre stato un bravissimo ragazzo. Da compagno era già allenatore in campo, preciso e maniacale soprattutto sulla linea essendo stato un difensore centrale. Non mi meraviglia il suo percorso. Ha costruito un'identità ben precisa ed è riuscito ad esprimere un bel calcio che gli ha permesso di vincere con merito. Quest'anno resta tra i favoriti avendo mantenuto la stessa squadra e inserito giocatori di qualità. Rimane una pretendente insieme a Juve, Inter, Napoli e Roma, che sono tutte li a combattere per vincere".