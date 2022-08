Galliani, Icardi? Con Petagna il Monza è a posto

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Icardi? Con Petagna siamo a posto. Andavo a vedere il Monza a 5 anni, adesso vedere in questa squadra in Serie A è incredibile". Così, dai microfoni di Dazn, l'ad del club brianzolo Adriano Galliani prima della partita contro il Torino, esordio assoluto del Monza in Serie A dopo 110 anni di storia.

Ma secondo Galliani chi vincerà lo scudetto? "Non faccio previsioni ma solo auspici, perché sono un tifoso del Milan - risponde -. Mi auguro che i rossoneri arrivino alla seconda stella". (ANSA).