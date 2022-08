Francia: pokerissimo Psg, show Neymar che ne fa due

(ANSA) - PARIGI, 13 AGO - Partita a senso unico quella di Ligue 1 che il Psg di Donnarumma e Verratti ha vinto per 5-2 contro il Montpellier. A caratterizzare il match è stata un'altra prova spettacolare di Neymar, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Il brasiliano ha anche segnato due gol e, al 43' pt, ha negato un rigore a Mbappé, che voleva tirarlo dopo averne sbagliato uno in precedenza. Invece ha calciato O Ney, e quello è stata una delle sue due reti di oggi, che portano il suo totale in stagione, tra campionato (due giornate) e supercoppa.

A proposito di Mbappé, alla sua prima apparizione stagionale con la maglia del Psg, si è comunque consolato del rigore fallito e dell'altro che Neymar non gli ha fatto tirare realizzando il quarto gol dei suoi. Poi è arrivato anche il quinto, del nuovo acquisto, e obiettivo mancato del Milan, Renato Sanches. Ad aprire le marcature dei parigini, prima della doppietta di Neymar, era stata un'autorete di Sacko. Di Khazri e Tchato le marcature del Montpellier. A secco è rimasto Messi, schierato dal tecnico Galtier alle spalle di Neymar e Mbappé.

(ANSA) .