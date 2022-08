Salernitana: ecco Bronn, bello avere lo stadio pieno

(ANSA) - SALERNO, 12 AGO - Non c'è soltanto Antonio Candreva tra i volti nuovi della Salernitana che domenica affronterà la Roma all'esordio. Il club granata ha, infatti, annunciato l'ingaggio di Dylan Bronn, difensore della nazionale tunisina che ha firmato un contratto fino al 2025 con i campani.

Il calciatore, prelevato dal Metz, prima di svolgere il primo allenamento con la Salernitana si è anche presentato ai nuovi tifosi. "Sono molto contento di essere qui a Salerno e di indossare la maglia della Salernitana, una bella città e una bella squadra", ha detto Bronn ai canali ufficiali del club. "So che qui i tifosi sono molto caldi e questo mi piace tantissimo - ha aggiunto -, sarà bello avere lo stadio pieno. Sono un difensore centrale al quale piace impostare e difendere in maniera aggressiva. Sono molto concentrato per fare una bella stagione".

Quanto alla Serie A, "è un campionato mi piace tantissimo, quando ero bambino guardavo sempre le partite in tv. Sarà molto difficile e con partite impegnative, è una bella opportunità per me. Kechrida e Sambia mi hanno parlato bene di tutto. Sono qui per aiutare la Salernitana a restare ancora in massima serie, voglio dare il massimo. Sono contentissimo e non vedo l'ora di iniziare". (ANSA).