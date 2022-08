Monza: ufficiali Marì e Petagna, Icardi nel mirino

(ANSA) - MONZA, 12 AGO - Due colpi di mercato nello spazio di poche ore per il Monza, che ufficializza Pablo Marì dall'Arsenal e Andrea Petagna dal Napoli. Per lo spagnolo classe '93, contratto annuale con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Stessa formula contrattuale scelta per Petagna, 27 anni, cresciuto nelle giovanili del Milan. Ma resta sempre Mauro Icardi l'oggetto del desiderio di Adriano Galliani, che ha già sondato il terreno per l'ex capitano dell'Inter, in uscita dai francesi del Psg.

Il nodo resta quello dell'ingaggio, ma la trattativa resta aperta anche sul fronte del possibile sbocco professionale per la moglie-agente, Wanda Nara, per la quale si parla di un possibile ritorno in tv sulle reti Mediaset. Icardi, che continua ad avere casa a Milano, potrebbe essere il colpo a effetto di una campagna acquisti che punta a portare il Monza nella top ten della serie A, come dichiarato anche nei giorni scorsi dall'amministratore delegato biancorosso. (ANSA).