Milan: Pioli "visto nella squadra spirito scorso anno"

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "È un Milan forte, sarà il campo a determinare se lo saremo più o meno come l'anno scorso. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi occhi e lo stesso spirito dell'anno scorso, mi fa essere positivo. Nessuno di noi ha raggiunto il proprio massimo, è un Milan in crescita". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Udinese. "È un grandissimo risultato avere un San Siro pieno al 13 agosto, è un entusiasmo che dobbiamo coltivare e da cui trarre energia.

Azzeriamo ovviamente la classifica, partiremo da zero punti come tutti, ma partiremo con la consapevolezza di quello che sappiamo e porteremo avanti il nostro percorso, ripartiamo dal nostro modo di stare in campo, dalla nostra energia". (ANSA).