Juric: "Belotti? Ha dato tanto, voleva prendere un'altra strada"

TORINO, 12 AGO - "E' una grande persona, ha ancora tanto da dare come giocatore e al Toro ha dato tanto: aveva bisogno di prendere altre strade, è rispettabile come scelta": il tecnico del Torino, Ivan Juric, torna sulla separazione tra i granata e Andrea Belotti, con l'ex capitano che non ha ancora trovato una sistemazione definitiva.